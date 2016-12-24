Глава Мордовии поздравил почтовиков республики и вручил им высокие награды за труд и верность профессии

6 июля, в преддверии Дня российской почты, состоялось чествование работников почтовой связи. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил почтовиков республики и вручил им высокие награды за труд и верность профессии.

Руководитель региона отметил, что накануне он встречался с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым. Обсуждались серьезные вопросы, предстоящие кардинальные меры по трансформации службы. «Почта 30 лет назад и сейчас – это две разные организации. Запросы другие, многое перешло в электронный вид. По статистике за год в три раза увеличился объем услуг, оказываемых в электронном виде, с использованием цифровой подписи», - сказал Артём Здунов.

Особое внимание сейчас уделяется вопросам, связанным с кадровым составом и оплатой труда. Почтовую структуру ожидают существенные изменения, сотрудники будут проходить дополнительное обучение. Однако, как подчеркнул Глава республики, принципиально важным остается сохранение кадров, которые не должны потеряться в ходе этой перегруппировки.

Артём Здунов обозначил ключевые принципы предстоящей модернизации: сохранение отделений, социальные гарантии, достойный уровень доходов, проведение капитального ремонта. Все это выльется в отдельную программу. Он также обратился к сотрудникам организации: предложения, касающиеся работы почты в конкретных районах и населенных пунктах, будут учтены.

«Повторю, что наша задача – сохранить людей. Особенно это относится к ветеранам почты, которые отдали работе многие годы, - подчеркнул Артём Здунов. - Организации, которая была бы ближе к людям, у нас нет. Впереди много задач, много вопросов, с которыми мы должны справиться. Есть коллектив, а ваше руководство нацелено на развитие и поддержку своих сотрудников – это факт».

Было отмечено, что в Мордовии продолжается реализация программы по модернизации почтовых отделений. В прошлом году на ремонт 11 отделений привлечены в том числе и республиканские средства, в текущем на эти цели будет направлено не меньше – 66 млн рублей.

Глава республики также заострил внимание на помощи участникам СВО: «Их семьи должны быть уверены, что все посылки, которые они собирают, доходят до ребят вовремя. Две тысячи тонн – это общий вес отправлений только с мая текущего года. Это достойный результат, это сделано от чистого сердца. Поверьте мне, ребята это очень ценят».

Директор Управления Федеральной почтовой связи РМ Анна Дудко поблагодарила руководство республики за поддержку второй по величине структуры в стране. «Сегодняшняя почта – это цифровой оператор. Но, несмотря на это, самым главным по-прежнему остаются наши люди. Труд почтальона сложен и очень важен, ведь часто для жителей республики мы являемся единственным связующим звеном с внешним миром. Коллеги, спасибо вам за труд», - обратилась она к работникам и ветеранам почтовой отрасли.