Мордовия и Почта России подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи

5 июля в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора АО «Почта России» Михаила Волкова состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Республикой Мордовия и АО «Почта России». Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество по развитию и совершенствованию почтовой связи, расширению видов и повышению качества оказываемых услуг на территории региона.



На встрече стороны обсудили также сохранение отделений Почты России в малых населенных пунктах. В прошлом году семь сельских почтовых отделений были отремонтированы в рамках реализации президентской программы модернизации и еще четыре - за счет республиканского бюджета. В этом году по президентской программе модернизации будет обновлено 11 отделений в Мордовии, на это выделено более 66 млн рублей.



Отметим, что в 2022 году почтовики региона обработали около 19 млн отправлений, приняли от населения около 3 млн различных платежей.



Почта России за последние два месяца приняла от жителей республики более 220 бесплатных посылок для военнослужащих в зоне СВО. Отправить их можно в любом почтовом отделении. Со всей страны такие посылки попадают в логистический центр в Москве, откуда через Минобороны доставляются адресатам.



Во встрече также принял участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин и директор УФПС Республики Мордовия Анна Дудко.