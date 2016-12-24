В Мордовии прошел республиканский национальный праздник «Сабантуй»

Сабантуй - праздник труда и радости, объединяющий жителей нашей многонациональной республики, стал уже национально-фольклорным брендом для мордовской земли. В этом году основной площадкой для его проведения вновь стало село Аксеново Лямбирского района. Здесь 1 июля XVI Республиканский республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй» собрал около 15 тысяч жителей и гостей нашего региона из Татарстана, Самарской, Ульяновской областей, Чувашии.

Гостей ждала яркая и насыщенная программа - концерты художественной самодеятельности, спортивные состязания, ярмарки и выставки работ местных мастеров. Торжества прошли сразу на нескольких площадках. В рамках официального открытия праздника состоялось театрализованное представление и чествование тружеников села.

Гостей Сабантуя приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов: «Многообразие культур России - это наша сила и сила нашего единства. Люди разных национальностей и вероисповеданий должны жить в мире и согласии, а встречаться и соперничать только на спортивных праздниках, таких как Сабантуй!»

Артём Здунов отметил, что в текущем году у республики есть хорошие результаты в сельско-хозяйственной сфере и сегодняшний праздник посвящен труженикам села! Также руководитель республики поздравил Лямбирский район с 90-летним юбилеем, подчеркнув, что муниципалитет во все времена был славен своими достижениями, но самая большая гордость Лямбирского района – люди. На Сабантуе чествовали знаменитых уроженцев - писателей, деятелей искусств, спортсменов, врачей, военачальников, героев войн и труда.

Артём Здунов наградил аграриев, педагогов, предпринимателей, строителей, работников культуры, социальной сферы, общественников.

Поздравила гостей праздника и депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина: «В Мордовии бережно хранят традиции русского, мордовского и татарского народов. Мы, как и наши предки, гордимся землевладельцами и всем агропромышленным комплексом Мордовии. Такие мероприятиями, как Сабантуй, объединяют нас. Давайте сеять добро, быть вместе и тогда мы со всем справимся».

От Главы Татарстана Рустама Минниханова участников праздника поздравил Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков: «Празднование Сабантуя везде, где проживают татары, связано с обращением к нашим общим истокам, самобытным традициям, как символ трудолюбия и хлебосольства нашего народа. Именно здесь происходит взаимодействие и обогащение множества культур».

После церемонии открытия Глава Мордовии осмотрел выставочные площадки районов республики и подворье гостей региона - Нурлатского района Республики Татарстан. На спортивных зонах зрители с азартом следили за соревнованиями по перетягиванию каната, армрестлингу и национальной борьбе на поясах корэш.

Также в этот день прошел гала-концерт «Здравствуйте, друзья!» с участием творческих коллективов республики и субъектов РФ. На малой сцене был организован фестиваль творческих коллективов муниципальных районов Мордовии, а также презентация национальных подворий, в рамках Сабантуя прошла республиканская спартакиада национальных видов спорта. Гостей праздника ждали показательные выступления конного клуба «Импульс», мотоклуба им. А. Николаева, товарищеский матч по футболу между командами села Белозерье и сборной Лямбирского района, выставка сельскохозяйственной техники, фотозоны, фуд-корт.

Сабантуй – настоящая жемчужина национального духа, живой неиссякаемый источник самобытной культуры татарского народа, прекрасная возможность для раскрытия талантов для всех народов и национальностей нашей родины.