В селе Большое Игнатово 15 июля пройдет национально-фольклорный праздник «ВЕЛЕНЬ ОЗКС»

15 июля в селе Большое Игнатово состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «ВЕЛЕНЬ ОЗКС»

В программе значится фольклорно-обрядовое представление, концерт профессиональных и творческих коллективов Республики Мордовия.

На празднике будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, запланированы различные мастер-классы. Гостей праздника пригласят на дегустацию блюд национальной кухни, спортивные состязания, детские аттракционы и обрядовый обед.

Начало праздника в 10.00. Приглашаются все желающие.