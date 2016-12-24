В селе Большое Игнатово 15 июля пройдет национально-фольклорный праздник «ВЕЛЕНЬ ОЗКС»

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15 июля в селе Большое Игнатово состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «ВЕЛЕНЬ ОЗКС»
В программе значится фольклорно-обрядовое представление, концерт профессиональных и творческих коллективов Республики Мордовия.
На празднике будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, запланированы различные мастер-классы. Гостей праздника пригласят на дегустацию блюд национальной кухни, спортивные состязания, детские аттракционы и обрядовый обед.
Начало праздника в 10.00. Приглашаются все желающие.
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