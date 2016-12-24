Книга из Мордовии вошла в ТОП-50 лучших книг региональных издательств

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Ассоциация книгоиздателей России опубликовала ежегодный рейтинг ТОП-50 лучших книг региональных издательств за 2022 год. В него вошли книги из 32 городов России. В том числе книга-альбом Мордовского книжного издательства Федот Васильевич Сычков «Твоя красота как певучие струны».
Издание вышло в свет в прошлом году. В него вошли самые яркие женские портреты, написанные народным художником Мордовии Федотом Сычковым. Сопровождают картины поэтические тексты, что еще больше усиливает восприятие гениальных творений мастера.
Эксперты конкурса отмечают, что рейтинг дает представление о наиболее развитых в издательском плане регионах.
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В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
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