В Саранске на базе кинотеатра «Россия» 30 июня откроется Молодежный театр ТНБ

Организаторы подготовили насыщенную программу. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы и лекции, детская интерактивная постановка «Чудим» и спектакль «Ханума».



Программа на 30 июня:



13.00 - Мастер - класс по сценическому движению «Звук тела»

14:00 - Мастер-класс по актерскому мастерству «От сценического внимания и чувства пространства до парного взаимодействия с партнером»

15:00 - Творческая лекция-диалог «Какой он, современный театр?»

16.00 - Показ детского интерактивного спектакля «Чудим» (0+) для всех желающих на площадке у театра

18.00 - Официальное открытие Молодежного театра в городе Саранск и показ спектакля «Ханума» (12+).



Приобрести билет на показ спектакля «Ханума»: https://teatrnabulake.ru/saransk/



Программа на 1 июля:



16.00 - Показ детского интерактивного спектакля «Чудим» (0+) для всех желающих на площадке у театра

18.00 - Показ спектакля «Про Федота - Стрельца, Удалого молодца» (12+).



Приобрести билет на показ спектакля «Про Федота - Стрельца, Удалого молодца»: https://teatrnabulake.ru/saransk/



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.