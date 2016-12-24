В Саранске на базе кинотеатра «Россия» 30 июня откроется Молодежный театр ТНБ

Культура

Организаторы подготовили насыщенную программу. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы и лекции, детская интерактивная постановка «Чудим» и спектакль «Ханума».

Программа на 30 июня:

13.00 - Мастер - класс по сценическому движению «Звук тела»
14:00 - Мастер-класс по актерскому мастерству «От сценического внимания и чувства пространства до парного взаимодействия с партнером»
15:00 - Творческая лекция-диалог «Какой он, современный театр?»
16.00 - Показ детского интерактивного спектакля «Чудим» (0+) для всех желающих на площадке у театра

18.00 - Официальное открытие Молодежного театра в городе Саранск и показ спектакля «Ханума» (12+).

Приобрести билет на показ спектакля «Ханума»: https://teatrnabulake.ru/saransk/

Программа на 1 июля:

16.00 - Показ детского интерактивного спектакля «Чудим» (0+) для всех желающих на площадке у театра

18.00 - Показ спектакля «Про Федота - Стрельца, Удалого молодца» (12+).

Приобрести билет на показ спектакля «Про Федота - Стрельца, Удалого молодца»: https://teatrnabulake.ru/saransk/

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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