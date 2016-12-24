Фольклорная студия «Мерема» участвует в программе Всероссийского фестиваля -марафона «Песни России»

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Мероприятия Всероссийского фестиваля –марафона «Песни России» проходят в городах и населенных пунктах 83 регионов нашей страны. Автор и художественный руководитель проекта – Народная артистка России Надежа Бабкина.
По информации Минкульта РМ, в фестивальной программе участвует этнографическая фольклорная студия «Мерема» под руководством Екатерины Модиной.
Очередной точкой маршрута творческого марафона стала крупнейшая станица Кубани – Каневская. Концерт состоялся на центральной станичной площади перед входом в парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Более 10 тысяч станичников горячо принимали выступления сменяющих друг друга коллективов и солистов.
Как отмечается, цель фестиваля-марафона «Песни России» – сохранение нематериального культурного и духовного наследия, а также популяризация культурного богатства народов России.
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