Глава Мордовии провел личный прием граждан

Глава Мордовии Артем Здунов 28 июня провел личный прием граждан в общественной приемной Президента России. Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены первый заместитель Председателя Правительства Галина Лотванова, глава городского округа Саранск Игорь Асабин, руководители муниципальных районов.

Светлана Семикова от имени жителей Темникова обратилась с просьбой отремонтировать здание детской школы искусств имени Л.И. Воинова. В школе обучаются около 200 детей из г.Темников и других населенных пунктов (села Старый Город, Русское Караево, Татарское Караево, Русское Тювеево, Алексеевка). Школа имеет давние традиции, многие выпускники становятся музыкантами старейшего в России Темниковского оркестра русских народных инструментов, поступают в самые известные творческие вузы. Здание нуждается в ремонте коммуникаций, в том числе системы отопления, капитальном ремонте крыши, замене оконных блоков. Требуется также установка светового и звукового оборудования. Провести необходимый ремонт планируется в рамках напроекта «Культура» в следующем году.

Мария Гуревичева от лица жителей района и родительской общественности обратилась с просьбой о капитальном ремонте Ичалковской средней школы. В школе обучаются около 400 детей не только из села Ичалки, но и из других населенных пунктов (Кемля, Рождествено, Смольный, Лобаски, Пермеево). После обсуждения принято решение провести работы в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ. Сделать это планируется также в следующем году. Проектом предусмотрят не только замену кровли, оконных переплетов, всех внутренних инженерных систем, но и закупку новой мебели и учебного оборудования.

Александр Стрижов из Ромоданова пришел на прием, чтобы попросить о капитальном ремонте старого здания районной больницы. «Новая поликлиника у нас прекрасная, современная, все прекрасно оборудовано, но места в ней уже не хватает. Рядом – старое здание, 75-го года постройки, если его отремонтировать, то будет удобно всем – и медперсоналу, и пациентам», - сказал Александр Евгеньевич. Ромодановская больница имеет давнюю историю и множество семейных династий известных медиков. Больница носит имя Народного врача СССР Владимира Поросенкова, подвижнический труд которого сделал из сельской Ромодановской больницы лечебное заведение всесоюзного уровня. Сегодня здесь работает сын Владимира Сергеевича, внук также в системе мордовского здравоохранения. Глава Мордовии дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию, чтобы как можно быстрее приступить к капитальному ремонту. В отремонтированном здании разместят дневной стационар и лабораторию. По плану работы должны быть завершены до июня 2025 года.

Юлия Филинкина из Саранска обратилась к Главе Мордовии с просьбой отремонтировать тренажеры на спортивной площадке на набережной Саранки в районе Пушкинского парка. Спортивная площадка очень востребована жителями, ее посещают и молодые люди, активно занимающиеся спортом, и пенсионеры. Кроме того, спортплощадка расположена в центре города, здесь часто бывают гости республики. При этом более половины изначально установленных тренажеров либо совсем неисправны (или демонтированы), либо нуждаются в частичном ремонте. Артем Здунов согласился, что в таком виде тренажеры оставлять нельзя и даже опасно. Игорю Асабину поручено привести спортивную площадку в порядок. По словам градоначальника, новые тренажеры уже заказаны и будут установлены в ближайшее время. Кроме того, обновление ожидает еще две тренажерных площадки – в Ленинском парке и в парке Пролетарского района.

Также главе городского округа Саранск поручено обустроить пешеходный переход через реку Тавла межу пятым микрорайоном и поселком имени Ю. Гагарина. Об этом на приеме попросила Анна Иванова. Она рассказала, что жители города, которые проживают или работают в районе Ремзавода, переходят Тавлу вброд. Сейчас там самодельный мостик, устроенный жителями из подручных материалов. Артем Здунов напомнил Игорю Асабину, что в этом микрорайоне завершается строительство новой школы - Центра образования № 15 «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева, и к новому учебному году детям нужен безопасный пешеходный переход. «Определитесь с материалами, проектом и сроками, посоветуйтесь с жителями – место расположения моста должно быть для всех удобное», - сказал Глава республики.

Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль главам муниципалитетов, особенно в части, касающейся соблюдения подрядчиками сроков и качества выполняемых работ.



