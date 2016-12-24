Общественную палату Мордовии наделили правом законодательной инициативы в Госсобрании РМ

27 июня в Саранске прошла двадцать пятая сессия Госсобрания РМ. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального правительства, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.

В начале заседания к собравшимся обратился председатель парламента Владимир Чибиркин:

«24 июня мы с вами стали свидетелям события, которое стало серьезным вызовом российскому народу. Угроза вооруженного мятежа поставила страну на грань внутреннего конфликта, кровопролитного гражданского противостояния. Однако попытка не удалась. Огромную роль в этом сыграло обращение Президента России Владимира Путина и принятые экстренные меры. Граждан нашей страны объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Сегодня очень важно быть едиными, действовать одной командой с нашим Президентом. Только так мы сохраним Россию, сохраним свой народ, нашу многовековую историю».

В ходе сессии депутаты поддержали предложение Главы Мордовии о наделении Общественной палаты РМ правом законодательной инициативы в Государственном Собрании республики.

В целях государственной поддержки, организации почтовой связи освобождены от уплаты налога в отношении имущества, расположенного в сельской местности республики. Налоговая преференция устанавливается сроком на 3 года (с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года).

Также Госсобрание РМ выступило с обращением к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу государственной поддержки организаций при осуществлении затрат на создание, реконструкцию и капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны.

В рамках «правительственного часа» выступил начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин. Он проинформировал депутатов о деятельности ведомства в 2022 году.

«Прошедший год был напряженным и насыщенным, потребовалось максимальное сосредоточение органов управления и сил по предупреждению ЧС и обеспечению безопасности населения. Результаты работы нашей системы свидетельствуют о том, что поставленные перед ней задачи выполнены», – отметил Сергей Репин.