Руководители районов республики возглавят муниципальные координационные советы Движения первых

В Доме Республики 27 июня под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание регионального координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Обсуждались вопросы поддержки регионального отделения, межведомственное взаимодействие, развитие организации в районах республики и лучшие практики движения.

На сегодняшний день в Мордовии создано 267 первичных отделений Движения первых – в основном они базируются в школах, создаются в вузах республики, в учреждениях дополнительного образования, в учреждениях культуры. До конца года планируется, что движение охватит все общеобразовательные организации.

«Создание движения детей и молодежи стало знаковым этапом в объединении крупных детских организаций и построении целостной системы воспитательной работы в школе. Движение первых уверенно шагает в республике. Стартовали мы неплохо, одними из первых ячейку образовали дети из школы Белозерья. Была и остается договоренность, что инициатива должна исходить со стороны молодых людей», - сказал Артём Здунов.

Председатель Госкомитета по делам молодежи Мордовии Анастасия Гришнева рассказала о работе регионального отделения, участниками которого становятся дети от 6 лет. Особое внимание в летний период уделяется оздоровительной кампании – по поручению Президента страны Движение первых интегрировано в каждый летний лагерь. В Мордовии организованы тематические дни Движения первых или трехдневные образовательные модули.

20 июля объявлен днем рождения движения. Анастасия Гришнева пригласила Главу республики посетить в этот день детский лагерь имени Володи Дубинина «Изумрудный», который стал базовой площадкой, где все три смены проходят под эгидой Движения первых. Здесь же возводятся новые комфортные корпуса.

Особое внимание в ходе заседания было уделено грантовой работе. За последний год грантовая поддержка молодежной сферы возросла в три раза – Молодежный центр активно помогает первичным организациям готовить и подавать заявки. В рамках проекта «Регион для молодых» Мордовия вошла в число 24 регионов, во второй раз получивших субсидию. В написании грантовых заявок специалисты из Мордовии помогают и молодежи Каланчакского района Херсонской области – здесь уже 64 человека вошли в состав Движения первых.

«Путь, который дети и подростки проходят в первичных организациях Движения первых в школах и учреждениях СПО, формирует базовый фундамент. И в первую очередь мы обращаем внимание именно на запросы молодых людей», - подчеркнула Анастасия Гришнева.

Председатель совета регионального отделения Движения первых Дарья Радайкина рассказала об организационной работе, создании местных отделений, важности взаимодействия с муниципальными органами власти: «Процесс создания первичных отделений идет непрерывно и последовательно. Дети своими силами создают движение, в котором они сами хотят развиваться».

В текущем году в регионе будет реализован проект, получивший грантовую поддержку в размере 2,2 млн рублей, по созданию подростковых клубов – именно такие клубы станут главным адресом для молодых людей для общения со сверстниками и специалистами.

Была также отмечена необходимость создания координационных советов по взаимодействию с Движением первых в каждом муниципальном районе.

Глава Мордовии поддержал эту инициативу, обратившись к главам: «Наблюдательный совет российского движения детей и молодежи возглавил наш Президент Владимир Владимирович Путин, я возглавляю региональный координационный совет, поэтому, считаю, что каждый из вас должен встать во главе местного отделения, не делегировать эти полномочия, а вести эту тему лично. Кроме того, нужно оказывать всестороннюю поддержку на всех уровнях и движению, и молодежи. Обменивайтесь телефонами с председателями местных отделений и снимайте все барьеры».

Опытом в создании первичных организаций поделился советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Лицея № 43 Дмитрий Скребков. Он выразил уверенность, что именно советники должны возглавлять школьные отделения Движения первых, быть ближе к детям и подросткам, формируя правильные ценности в школьной среде и поддерживая инициативы школьников.

Ряд инициатив поступил от участников координационного совета. Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко предложил провести форум для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Аналогичное обучение Глава Мордовии попросил провести на базе вуза и для участников движения – как писать гранты и правильно презентовать себя. Уполномоченный по правам ребенка в РМ Наталья Юткина выступила с инициативой организовать работу подростковых клубов в районных домах культуры, а также создать первичные отделения на базе каждого республиканского социального приюта для детей.

Глава Мордовии поставил перед присутствующими и активистами Движения первых еще одну важную задачу. «Вчера я встречался с руководителем дирекции по подготовке большой федеральной выставки «Россия» - она будет проходить в Москве на ВДНХ в течение пяти месяцев. Каждый день будем рассказывать про нашу республику, участвовать в работе министерств и ведомств, крупных корпораций, будут организованы Дни Мордовии. Отдельный блок вопросов отдадут Движению первых».

В связи с этим Артём Здунов предложил провести своеобразный «мозговой штурм» среди молодежи, занятой в оздоровительных лагерях, – в чем они видят привлекательность и особенность Мордовии. Лучшие идеи будут взяты в концепцию продвижения региона. Кроме того, он подчеркнул важность налаживания взаимодействия с религиозными организациями.

О возможностях, которые открывает перед молодежью Движение первых, с Главой республики и участниками координационного совета поделились юные активисты республики – путешествия, участие в крутых форумах, получение новых знаний и компетенций.

Участник I Съезда Российского движения детей и молодежи, лидер РДДМ «Движение первых» саранской школы №39 Ольга Веретенникова рассказала, что стала финалистом конкурса «Большая перемена» и отправится в Артек.

Лидер Движения первых Темниковской СОШ им. Героя Советского Союза А.И. Семикова Елизавета Коровкина рассказала о своей работе в школьном медиацентре «220 вольт». Артём Здунов поддержал эту работу, отметив, что школьные медиацентры должны действовать под эгидой Движения первых, участвовать в грантовых конкурсах, больших форумах и мероприятиях федерального уровня.

«Почетная миссия – быть частью Движения первых. Быть первым значит быть примером для окружающих, брать на себя ответственность», - сказала участница I Съезда Российского движения детей и молодежи, лидер Движения первых саранской школы № 36 Анастасия Шукаева.