В Мордовии бывший следователь полиции признан виновным в мошенничестве

В столице Мордовии суд вынес приговор бывшему старшему следователю УМВД России по городскому округу Саранск.

По информации Следственного комитета по РМ, было установлено, что фигурант с мая по июнь 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от подозреваемого в краже и мошенничестве денежные средства для передачи их потерпевшим по уголовному делу в качестве возмещения ущерба. Деньги в сумме 23 тысячи рублей были перечислены на банковскую карту следователя, но оказались израсходованы им на личные нужды. После задержания он написал явку с повинной.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по РМ.

В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. В ходе следствия вину обвиняемый признал полностью и возместил причиненный ущерб. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Приговором суда бывший следователь полиции признан виновным в инкриминируемом преступлении. С учетом признания вины и возмещения ущерба потерпевшему ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.