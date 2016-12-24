11 проектов от Мордовии вошли в число лучших инициатив форума «Сильные идеи для нового времени»

В этом году на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс», поступило почти 24 тысяч идей. Из них эксперты выбрали «топ-1000 идей» – это наиболее перспективные проекты и решения, реализация которых позволит добиться значимых изменений в социально-экономическом развитии страны.

В Мордовии для форума было выдвинуто 184 идеи, из которых эксперты отобрали 11. Среди них - «Трудоустройство бывших заключенных», «Создание совместных домов интернатов для детей-сирот и престарелых», «Не музей-территория памяти и спортивной гордости, «Проектный офис по реализации гражданских инициатив на селе» и другие.

Проекты оценивались и отбирались по четырем главным критериям: их значимость и актуальность, уникальность и инновационность, эффективность по соотношению затрат и результатов, наличие у команды компетенций, необходимых для реализации этого проекта.

Финальной точкой форума «Сильные идеи для нового времени» станет обсуждение, которое пройдет в конце июня 2023 года. Там представят 100 лучших идей и инициатив, часть из них презентуют Президенту России Владимиру Путину.

В этом году впервые принято решение оказать финансовую поддержку участникам форума. По пять миллионов рублей получат 10 финалистов, следующие топ-50 — по 1 миллиону рублей.