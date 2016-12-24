«KazanForum-2024»: Мордовия и Азербайджан наращивают экспорт

В рамках форума в Казани Глава Мордовии Артём Здунов провел переговоры с делегацией Азербайджанской Республики. Перед встречей гости осмотрели стенд Мордовии, многие из представленных позиций вызвали интерес.

Делегацию Азербайджана представили заместитель Министра экономики Сахиб Нуреддин оглы Алекперов и заместитель Министра цифрового развития и транспорта Джавид Ганбар оглу Гурбанов. В ходе встречи был представлен экономический потенциал нашей республики, стороны обсудили развитие сотрудничества.



«Азербайджан и Мордовия имеют давние дружеские и деловые отношения. У наших народов общая история, нас объединяют культурные и духовные связи, мы гордимся общими успехами и достижениями», - приветствовал коллег руководитель республики.



Отметим, что в 2023 году экспорт в Азербайджан товаров из нашего региона вырос на 23%. В страну уже отгружается кабельно-проводниковая продукция, оптоволокно, алюминиевая и медная катанка, древесина, ликероводочная продукция, резиновая продукция и другие товары. По целому ряду позиций промышленных и сельхозтоваров возможно существенно нарастить товарооборот. Интерес у делегации вызвали наработки Мордовии по фармацевтике и вагоностроению.



Свою продукцию из мяса птицы презентовал «Торговый дом «Фуд Экспорт» - официальный экспортер халяльной продукции, выпускаемой одним из крупнейших мясоперерабатывающих комплексов в России - «Птицефабрикой «Чамзинская». Агрофирма уже с 2016 года производит высококачественную продукцию по стандарту «Халяль» под торговой маркой «ЭКО Халял».



Представители азербайджанской делегации с особым интересом познакомились со строительной продукцией АО «Лато». Тема для страны актуальна – в Азербайджане ведется масштабное строительство, в том числе под ИЖС. Наша компания рассказала о сверхсовременных негорючих отделочных материалах, выпускаемых стеновых панелях, с гарантией на 15 лет.

В обсуждении приняли участие вице-премьеры регионального кабмина Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин и и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.