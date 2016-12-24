Семья из Рузаевки выступит в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Социум

Семья Курышкиных из Рузаевки стала участником конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Это большая и очень дружная семья: супруги Дмитрий и Гюльнара, дети Полина, Лиза, Коля и бабушка с дедушкой - Галина Владимировна и Анатолий Петрович. Всем домочадцам всегда есть о чем поговорить, у них много планов и идей. 

«Я сразу подумала, что это конкурс для нашей семьи, надо участвовать! Здорово, что у меня рядом есть люди, мои родные, которые всегда готовы поддержать. Из этого и растет счастье», - делится впечатлениями Гюльнара.
 
В дистанционном этапе Курышкины показали себя отлично: выполнили все 25 заданий и вошли в число полуфиналистов. Они демонстрировали самые разные таланты - участвовали в спортивных эстафетах, в интеллектуальных конкурсах и викторинах, показывали  кулинарное мастерство, проводили добрые акции, записывали полезные видеоролики, например, как правильно вести себя при пожаре.

Дети имеют свои увлечения. Полина интересуется литературой и искусством. Лиза играет на фортепьяно. Обе девочки - победительницы федерального конкурса «Большая перемена!». Младший брат Коля обучается актерскому мастерству. 

Сейчас вся семья готовится к следующему этапу, который состоится в конце мая в Уфе. Успешным участие в дистанционном соревновании стало во многом благодаря бабушке и дедушке. Они с радостью подхватывали каждое начинание детей и внуков.

«Теперь мы с нетерпением ждем полуфинала и постараемся представить нашу Мордовию на высшем уровне», - отметила Галина Антипова.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Шикарное мероприятие!»

В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»

1
Заказать рекламу
1
1
1