В Мордовии завершился республиканский конкурс «Воспитатель года»

Сегодня завершился республиканский очный этап конкурса «Воспитатель года». Имя победителя будет объявлено 1 июня на торжественном мероприятии в парке имени А.С Пушкина.



Соревнование прошло на базе саранского детского сада №14. В нем приняли участие 7 финалистов: Алина Коляденкова из Ичалковского района, Наталья Максакова из Ковылкинского района, Наталья Жадеева из Рузаевки, Валерия Меркулова из Саранска, Ольга Акимова из Инсара, Лариса Жбанова из Ромодановского района, Светлана Иевлева из Чамзинского района. Они проходили теоретические и творческие задания «Мастер-класс», «Публичная лекция», «Ток-шоу», «Профессиональный разговор», демонстрировали свой профессионализм и находчивость.



Участника, набравшего наибольшее количество баллов, ждет заочный федеральный этап, при успешном прохождении которого, он представит Мордовию на XV Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Воспитатель года России».



Учредитель конкурса - Министерство образования Мордовии. Мероприятие направлено на развитие творческой деятельности и рост профессионального мастерства педагогов дошкольных учреждений, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, а также распространение педагогического опыта лучших сотрудников образовательных организаций и повышения престижа профессии.