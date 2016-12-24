Мордовия получит более 324 млн рублей на строительство в Саранске школы на 600 мест

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Правительство РФ дополнительно выделило Мордовии более 324 млн рублей на строительство в Саранске школы на 600 мест. Таким образом, в 2024 году общий объем средств, поступивших из федерального бюджета на строительство учебных заведения в республике, составит 1 млрд 132 млн рублей. На эти деньги также строится новый корпус в Белозерьевской школе Ромодановского района.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был принят в рамках исполнения поручения Президента России, которое глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося в декабре 2022 года.
Напомним, школа на 600 мест строится в новом микрорайоне, ограниченном улицей Косарева и Северо-восточным шоссе. Здание будет состоять из двух современных корпусов: для начальных и старших классов. Уже налажены подводящие коммуникации - отопление, освещение, канализация. Совсем скоро учеников встретят просторные классы, актовый и спортивный залы, столовая. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году.
Работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
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