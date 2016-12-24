В Мордовии иномарка раздавила лежавшего на дороге пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, поздним вечером 20 июня в поселке Сосновка Зубово-Полянского района 31-летний водитель автомашины «Пежо 406» совершил наезд на неустановленного пешехода, который лежал посередине проезжей части дороги.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы. У водителя взята кровь на анализ.

На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие горизонтальной линии дорожной разметки.