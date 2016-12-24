В Мордовию прибыл многофункциональный передвижной автоклуб

Фабрика красоты
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
По информации Минкульта РМ, автоклуб приобретен в рамках национального проекта и будет работать в Культурно-спортивном центре «Алмаз» Лямбирского района республики.
Комплекс представляет собой единую многофункциональную высокотехнологичную площадку для проведения массовых мероприятий на любой доступной для проезда территории – в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках. Автоклубы должны прийти на помощь жителям небольших и отдаленных сел, где нет стационарных домов культуры.
Автоклуб позволяет проводить любые культурно-массовые, культурно-просветительские, зрелищные мероприятия, такие как народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты, так как легко трансформируется в концертную площадку. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием. Его стоимость составила почти 8 млн. рублей.
Поделиться в соц. сетях:
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом