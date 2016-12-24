В Мордовию прибыл многофункциональный передвижной автоклуб

По информации Минкульта РМ, автоклуб приобретен в рамках национального проекта и будет работать в Культурно-спортивном центре «Алмаз» Лямбирского района республики.

Комплекс представляет собой единую многофункциональную высокотехнологичную площадку для проведения массовых мероприятий на любой доступной для проезда территории – в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках. Автоклубы должны прийти на помощь жителям небольших и отдаленных сел, где нет стационарных домов культуры.

Автоклуб позволяет проводить любые культурно-массовые, культурно-просветительские, зрелищные мероприятия, такие как народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты, так как легко трансформируется в концертную площадку. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием. Его стоимость составила почти 8 млн. рублей.