В республиканской офтальмологической больнице открыли мемориальную доску в память академика Филатова

Об этом в телеграмм сообщил сенатор от Мордовии Петр Тултаев.

«Каждый человек должен видеть солнце!» - девиз академика Филатова. Владимир Петрович - выдающийся врач-офтальмолог, ученый с мировым именем, родоначальник отечественной школы тканевой терапии. Он - человек науки и мира. Но вместе с тем, он уроженец нашей земли: родился в 1875 году в селе Макаровка Саранского уезда Пензенской губернии (ныне это Лямбирский район)

Академик Филатов провел тысячи сложнейших операций, вернул зрение огромному количеству пациентов. Разработал методологическую базу для проведения операций по пересадке роговиц глаза, восстановительной пластики - до этого подобное казалось чем-то из области фантастики. Вся его жизнь, работа - пример яркого, величайшего, бескорыстного служения людям.

Сегодня в республиканской офтальмологической больнице с участием представителей международного Фонда развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о великом враче, ученом, уроженце земли мордовской.

Научное наследие академика Владимира Петровича Филатова обширно, востребовано и актуально».