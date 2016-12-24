На площадке ПМЭФ-2023 обсудили сотрудничество Мордовии и компании «НОВАТЭК»

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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Во второй день работы Петербургского международного экономического форума-2023 состоялась встреча заместителей Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева и Натальи Таркаевой с зЗаместителем Председателя Правления - директором по перспективным проектам ПАО «НОВАТЭК» Сергеем Соловьевым.
Представители мощнейшего производителя природного газа в России высказали заинтересованность в ряде позиций, производимых на предприятиях республики, в частности, речь шла о продукции вагоностроительных и приборостроительных компаний, работающих на территории Мордовии.
Достигнуты предварительные договоренности о проведении дней поставщика Республики Мордовия в ПАО «НОВАТЭК», где будет представлен весь промышленный потенциал региона.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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