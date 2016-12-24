В Саранске пройдет Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»

24 июня в Саранске на Советской Площади состоится Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих», посвященный празднованию всероссийского Дня молодежи. Участниками мероприятия станут выпускники школ Мордовии, молодежь региона, гости столицы республики.

На главной сцене пройдет концерт известных молодежных исполнителей, DJ – сеты и состоится награждение активной молодежи региона. Также в рамках мероприятия развернется фестиваль «Саранск–молодежный». Его программа включает в себя:

- мотопарад от мотоклуба «HOG»

- зрелищное трюковое шоу с выступлением на мотоциклах с каскадерскими и акробатическими трюками от «BKE Stunt Show»

- спортивные испытания на время в стиле «МотоДжимхана», в котором участники на мотоциклах соревнуются в маневрировании среди искусственных препятствий

- интерактивная программа Павла Зубринова с байкерским троеборьем, «Байкерским Коромыслом», жимом байкерской штанги, выступлением в ростовой кукле «Великий Байкер».

В рамках мероприятия на площади будет работать фудкорт, откроются зоны активностей от партнеров, где участники смогут посоревноваться в спортивных состязаниях, принять участие в играх на интерактивных площадках, а также сделать памятную фотографию в тематических фото-зонах. Также у публики будет доступ к открытому микрофону, а все желающие пройдут мастер-класс по диджеингу.

Партнерами мероприятия выступают «Теле2», «Ростелеком», Студия рисования «Графика», «Нешкола барабанов», Торговый центр «МАКС», «Кофе-бариста», сеть фитнес-клубов «Фитнес-лайф» и другие.

Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих» реализуется в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Время работы фестиваля - с 14:00 по 22:30.