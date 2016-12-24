В Саранске на базе кинотеатра «Россия» откроется Молодежный театр ТНБ

Фабрика красоты
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
30 июня посетителей ждут мастер-классы, лекции и показ детского интерактивного спектакля «Чудим».
В предверии открытия подготовлена насыщенная программа:
- 13 июня в 19:00 – поп-концерт солистов камерного оркестра казанского Молодежного театра на Булаке;
- 14 июня в 19:00 – рок-концерт солистов камерного оркестра казанского Молодежного театра на Булаке;
- 30 июня в 18:00 – спектакль «Ханума» (12+);
- 1 июля в 18:00 – спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+).
Билеты можно приобрести здесь: vk.cc/coJ2vd.
Кроме показов спектаклей и концертных программ зал будет принимать творческие лаборатории с привлечением ведущих специалистов.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
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