В Саранске на базе кинотеатра «Россия» откроется Молодежный театр ТНБ

Культура

30 июня посетителей ждут мастер-классы, лекции и показ детского интерактивного спектакля «Чудим».

В предверии открытия подготовлена насыщенная программа:
- 13 июня в 19:00 – поп-концерт солистов камерного оркестра казанского Молодежного театра на Булаке;
- 14 июня в 19:00 – рок-концерт солистов камерного оркестра казанского Молодежного театра на Булаке;
- 30 июня в 18:00 – спектакль «Ханума» (12+);
- 1 июля в 18:00 – спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+).

Билеты можно приобрести здесь:  vk.cc/coJ2vd.

Кроме показов спектаклей и концертных программ зал будет принимать творческие лаборатории с привлечением ведущих специалистов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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