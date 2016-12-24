В Саранске на базе кинотеатра «Россия» откроется Молодежный театр ТНБ

30 июня посетителей ждут мастер-классы, лекции и показ детского интерактивного спектакля «Чудим».



В предверии открытия подготовлена насыщенная программа:

- 13 июня в 19:00 – поп-концерт солистов камерного оркестра казанского Молодежного театра на Булаке;

- 14 июня в 19:00 – рок-концерт солистов камерного оркестра казанского Молодежного театра на Булаке;

- 30 июня в 18:00 – спектакль «Ханума» (12+);

- 1 июля в 18:00 – спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+).



Билеты можно приобрести здесь: vk.cc/coJ2vd.



Кроме показов спектаклей и концертных программ зал будет принимать творческие лаборатории с привлечением ведущих специалистов.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.