В Мордовии региональное управление «Почты России» возглавила Анна Дудко

19 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с новым региональным управляющим УФПС Республики Мордовия АО «Почта России» Анной Дудко. Обсуждались вопросы деятельности регионального управления, в частности перспективные проекты по повышению доступности услуг почтовой связи в регионе.

Артём Здунов поздравил Анну Дудко с назначением на должность руководителя УФПС РМ. Более десяти лет она работала в сфере связи и телекоммуникаций, возглавляла Саранское отделение ПАО «Вымпелком-Коммуникации». С 2018 года занимала должность заместителя директора – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами регионального филиала ПАО «Ростелеком».

В своем докладе о работе «Почты России» в республике региональный управляющий отметила, что сейчас численность сотрудников УФПС превышает 2,3 тысячи человек, в регионе действует 354 отделения почтовой связи. Анна Дудко поблагодарила Главу республики за выделение в 2022 году средств из республиканского бюджета на проведение текущего ремонта 4 отделений почтовой связи.

В ходе беседы были обозначены перспективные проекты, которые помогут в развитии клиентских сервисов. Прорабатываются возможности взаимодействия почтовиков с одним из сервисов по доставке лекарственных препаратов в населенные пункты республики, внедрение мобильных офисов почтовых отделений по оплате услуг ЖКХ и доставке товаров с маркетплейсов.