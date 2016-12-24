В Саранске выбрали «Воспитателя года - 2023»

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Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
В столице Мордовии прошел финал городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023». В нем приняли участие более 60 участниц, в финал были отобраны 12 конкурсанток. Жюри оценивало кандидатов по критериям профессиональной компетенции, педагогического мастерства и личностных качеств.
Победительницей конкурса стала Анастасия Салямова — инструктор по физической культуре Центра развития ребенка - детского сада №2. Она будет представлять Саранск на республиканском уровне.
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