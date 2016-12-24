В Саранске выбрали «Воспитателя года - 2023»

В столице Мордовии прошел финал городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023». В нем приняли участие более 60 участниц, в финал были отобраны 12 конкурсанток. Жюри оценивало кандидатов по критериям профессиональной компетенции, педагогического мастерства и личностных качеств.

Победительницей конкурса стала Анастасия Салямова — инструктор по физической культуре Центра развития ребенка - детского сада №2. Она будет представлять Саранск на республиканском уровне.