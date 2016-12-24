Мэр Саранска провел совещание по уборке на территории города

«Сейчас время инициатив и командной работы»
Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Об этом градоначальник сообщил в телеграм.
«По поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и по обращениям граждан, которые приходят в мои соцсети, поставил задачу главам районных администраций и руководителям муниципальных предприятий своевременно проводить уборку закрепленных территорий и вывоз мусора.
Уборку города прошу проводить тщательно, вести работу круглосуточно, подключить всю имеющуюся технику. Город должен быть чистым.
Оценил работу Административно-технической инспекции города как неудовлетворительную. С сегодняшнего дня работники инспекции в оперативном режиме будут вести работы по контролю за уборкой городских территорий, разрытиями и восстановлением территорий после земляных работ и докладывать о ходе проводимой работы ежедневно.
Особо была рассмотрена работа предприятия «Зеленое хозяйство», которое проводит уборку центральной части Саранска. Работу муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» (директор Валерий Надоров) признаю неудовлетворительной, о чем неоднократно сообщал Вам. Прошу принять все меры для приведения территории в нормативный вид. Проверю Вашу работу лично и по результатам будут сделаны соответствующие выводы».
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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