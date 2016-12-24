Мэр Саранска провел совещание по уборке на территории города

Об этом градоначальник сообщил в телеграм.

«По поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и по обращениям граждан, которые приходят в мои соцсети, поставил задачу главам районных администраций и руководителям муниципальных предприятий своевременно проводить уборку закрепленных территорий и вывоз мусора.

Уборку города прошу проводить тщательно, вести работу круглосуточно, подключить всю имеющуюся технику. Город должен быть чистым.

Оценил работу Административно-технической инспекции города как неудовлетворительную. С сегодняшнего дня работники инспекции в оперативном режиме будут вести работы по контролю за уборкой городских территорий, разрытиями и восстановлением территорий после земляных работ и докладывать о ходе проводимой работы ежедневно.

Особо была рассмотрена работа предприятия «Зеленое хозяйство», которое проводит уборку центральной части Саранска. Работу муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» (директор Валерий Надоров) признаю неудовлетворительной, о чем неоднократно сообщал Вам. Прошу принять все меры для приведения территории в нормативный вид. Проверю Вашу работу лично и по результатам будут сделаны соответствующие выводы».