В Саранске начались репетиции парада к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

Наш город

По информации городской Администрации, на Советской площади в Саранске начались репетиции парада к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции приняли участие учащиеся школ, кадеты, юнармейцы. Как отмечается, генеральный смотр проведенной подготовки запланирован на 6 мая.

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