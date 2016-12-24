По информации городской Администрации, на Советской площади в Саранске начались репетиции парада к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.



В репетиции приняли участие учащиеся школ, кадеты, юнармейцы. Как отмечается, генеральный смотр проведенной подготовки запланирован на 6 мая.