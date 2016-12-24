В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
По информации городской Администрации, на Советской площади в Саранске начались репетиции парада к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В репетиции приняли участие учащиеся школ, кадеты, юнармейцы. Как отмечается, генеральный смотр проведенной подготовки запланирован на 6 мая.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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