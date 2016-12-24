Мордовия включилась в работу по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета

17 марта Глава Мордовии Артём Здунов работает в Самаре. Там состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента в Приволжском федеральном округе. Заседание провел полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, оно было посвящено вопросам улучшения делового климата и поддержки инвестиционной активности в целях обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития.

На заседание Совета собрались главы всех регионов ПФО, представители бизнес-сообщества, руководители профильных федеральных министерств.

Игорь Комаров дал общую оценку экономического положения в регионах округа, отметив его стабильность, а также снижение влияния негативных эффектов, вызванных введением санкций. Полпред подчеркнул, что в целом ситуация соответствует общероссийским тенденциям, при этом по ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост.

«Безусловно, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономики, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержать финансовую систему, предпринимателей», - сказал Игорь Комаров.

Ключевым инструментом развития регионов наряду с национальными проектами является привлечение инвестиций. По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, инвестиции в обрабатывающие производства составляют 30 % и превышают среднероссийский уровень почти вдвое, остается высокой доля инвестиций в добычу полезных ископаемых. Это говорит об устойчивой специализации федерального округа.

«За последний год у регионов ПФО наблюдается положительная динамика по ряду показателей Национального рейтинга, пять из 14 регионов ПФО улучшили свои показатели в рейтинге 2022 года. Это Нижегородская область, Ульяновская область, Пермский край, Республика Мордовия, Кировская область», - сказала Светлана Чупшева.

Важной задачей, обозначенной главой государства, является укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Приоритетом здесь должно быть применение бережливых технологий и инновационных высокотехнологичных решений на базе традиционных и перспективных экономических специализаций регионов округа. Участники совещания обсудили и работу по созданию и развитию «точек роста» экономики – особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков.

Мордовия активно включилась в эту работу. В этом году будет направлено более 12 миллиардов рублей в рамках инвестиционных проектов, финансируемых из различных источников, в том числе с использованием мер государственной поддержки. Основными институтами развития являются федеральный и республиканский Фонды развития промышленности.

Глава республики Артём Здунов, комментируя итоги работы Совета, подчеркнул: «Мы активно сотрудничаем с Фондом развития промышленности. В 2022 году мы привлекли в два раза больше средств, чем годом ранее. Значительный рост будет и в 2023 году. В основном мы вкладываем сейчас в предприятия фармацевтической промышленности, глубокой переработки в сельском хозяйстве. Новый проект – развитие производства оптоволокна, наше предприятие - единственное на территории Евразэс».

Напомним, этот проект поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Для оказания поддержки предприятиям, столкнувшихся со сбоем производственных цепочек, на базе республиканского Фонда развития промышленности был создан Центр кооперации и импортозамещения. Предприятиям совместно с Центром удалось оперативно заместить более 800 товарных позиций, налажены поставки прежними поставщиками, найдены партнеры из России и дружественных стран.

Также Артём Здунов принял участие в совещании, которое провел заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым. На совещании были подведены итоги реализации прорывных проектов в регионах федерального округа в рамках института кураторства. Говоря о решении задач в области импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, Дмитрий Чернышенко отметил продуктивную работу управленческих команд из Марий Эл, Мордовии, Пермского края, Саратовской области и Республики Татарстан.