Глава Мордовии встретился в Рузаевке с активистами «Движения первых»

В Центре молодежной политики Рузаевки состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Здесь собрались учащиеся общеобразовательных организаций Рузаевского района, активисты детских и молодежных общественных объединений.

Приветствуя ребят, Глава Мордовии сказал: «Я поздравляю вас с тем, что вы сделали этот первый взрослый шаг. Вы должны понимать, что в движении вы - полные хозяева. Все, что вы будете делать, должно носить практический характер. Берите проекты, которые вам под силу, я бы посоветовал один из них посвятить Рузаевке».

Артём Здунов также рекомендовал участникам движения сформировать план работы на предстоящий период - он будет максимально поддержан на уровне республики.

Руководитель региона пообщался с участниками «Движения первых» в формате «вопрос-ответ». В том числе подростки интересовались детством руководителя республики. Глава Мордовии поделился воспоминаниями, что тоже был активным участником многих мероприятий, отметив: «То, чем вы занимаетесь сейчас, очень похоже на мое детство, но у вас гораздо больше возможностей».

От ребят поступило предложение организовать в оздоровительных лагерях Рузаевского района профориентационные смены. Артём Здунов поддержал эту инициативу, подчеркнув, что это очень актуально, учитывая наличие 8 тысяч вакансий в Мордовии.

Положительно Глава республики отреагировал и на предложение готовить в регионе в качестве экскурсоводов детей – это поможет привлечь в качестве туристов именно молодых людей.

В завершение встречи поговорили о перспективах развития «Движения первых» в Мордовии. Артём Здунов заметил: «Привлекайте к движению как можно больше ребят. Организация будет жить, если она будет массовой. Сделайте работу системной и вы сами будете испытывать от этого удовольствие».

Договорились и о предстоящей встрече, на которой участники первичного отделения представят принципиально важные проекты, которые, по их мнению, помогут не только к лучшему изменить жизнь в Рузаевке, но и могут быть масштабированы на всю страну.