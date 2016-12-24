На маршруты Саранска вышла первая партия новых автобусов

Комфортные условия
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
В столице Мордовии первая партия новых экологичных автобусов вышла на маршруты № 3, 6, 7, 8, 9, 13, 13Т, 29, 30.
«Горожане спрашивали в сетях, почему не вышли сразу. Нужно было пройти техосмотр, получить госномера. Остальные также пойдут по маршрутам с наибольшим пассажиропотоком. Это поможет улучшить транспортное сообщение на участках», – сообщил Артем Здунов.
Напомним, 12 января парк муниципального предприятия Саранска «Горэлектротранс» пополнился 35 новыми ПАЗами среднего класса. Их вместимость - до 60 человек, они соответствуют всем требованиям безопасности, подходят для передвижения маломобильных групп населения. Техника оснащена необходимым оборудованием для оплаты проезда, видеонаблюдением, системами «ГЛОНАСС» и оповещения пассажиров.
Автобусы работают на метане - компримированном природном газе, что в условиях оптимизации расходов муниципального предприятия поможет снизить затраты. Кроме того, такое топливо более безопасно с точки зрения экологии.
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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
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