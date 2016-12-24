Коллектив «Карусельки» из Саранска – победитель Всероссийского вокального проекта

14 января в Казани завершился Всероссийский вокальный проект «Ансамблея». Свое мастерство продемонстрировали около 70 ансамблей из разных городов России. Мордовию представляла образцовая детская вокальная студия «Карусельки» в составе 18 человек. Коллектив взял Гран-при творческого состязания с композицией «Bella Chao». Кроме того, ребятам присвоено звание лауреатов I степени.

«Нас переполняет чувство радости! - делится эмоциями художественный руководитель студии «Карусельки» Ольга Антипова. - Мы участвовали во многих конкурсах, но этот оказался одним из самых сложных. У нас были очень сильные соперники, а выступления оценивали такие профессионалы, как художественный руководитель ансамбля «Непоседы» Елена Пинджоян, главный хормейстер государственного ансамбля «Русская песня» Наталья Волгина, эксперт Музыкальной академии Ларисы Долиной, старший преподаватель ЭДИ МГИК Анна Юдис. Во Всероссийском вокальном проекте «Ансамблея» мы представили 4 композиции. Это «Bella Chao», «Богемская рапсодия», «Не повторяется такое никогда» в аранжировке Геннадия Явкина и «Ландыши» в аранжировке татарского композитора Лилии Тагировой.

Судейство было открытым. По условиям конкурса для определения обладателя Гран-При нужно было повторно выступить с номером, набравшим максимальное количество баллов жюри. Горжусь своим коллективом! Был сильный нервный накал, но ребята смогли справиться с эмоциями, волнением и выложились на все 100%. Отдельное спасибо хочу сказать их родителям за помощь и поддержку. Такой успех открыл для нас новые горизонты. Будем усложнять свою программу и делать новые впечатляющие номера».

Детский вокальный ансамбль «Карусельки» был создан 24 октября 2000 года на базе Дома Культуры Пролетарского района. Основатель и художественный руководитель коллектива – музыкант и педагог, заслуженный работник культуры РМ Ольга Антипова. В 2004 году коллективу присвоено звание «Образцовая детская вокальная студия». В 2007 году «Карусельки» вошли в состав Мордовской государственной филармонии.

Сегодня «Карусельки» – это детский коллектив, в котором занимаются, репетируют и выступают дети от 3 до 17 лет. Репертуар студии насчитывает более 300 детских песен, который ежегодно обновляется на 90%.

Студия «Карусельки» является лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. За последние 5 лет ансамбль 8 раз брал Гран-при Международных конкурсов. За время работы выпущено более 15 СD-дисков. Традиционными стали сольные проекты - это настоящее шоу, включающее в себя целый спектр разнохарактерных номеров с участием коллективов Мордовской государственной филармонии.