Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

27 декабря в 11:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Глава городского округа Саранск Игорь Асабин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/338KrD либо во время трансляции.