Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Наш город

27 декабря в 11:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Глава городского округа Саранск Игорь Асабин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/338KrD либо во время трансляции.

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