Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
27 декабря в 11:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Глава городского округа Саранск Игорь Асабин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.
Интересующие вопросы можно задать под постом - https://clck.ru/338KrD либо во время трансляции.
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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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