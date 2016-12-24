В Саранске после капитального ремонта открыт Ботевградский мост

В Мордовии чествовали волонтеров
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Столь радостной новостью и фотографиями поделилась Администрация городского округа.
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В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
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