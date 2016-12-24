24 декабря в Саранске состоится открытие Главной елки на Советской площади

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
По информации городской Администрации, в ближайшую субботу, 24 декабря, в столице Мордовии состоится открытие Главной елки на Советской площади. В этот же день аналогичные мероприятия пройдут и в микрорайонах города.
Советская площадь
16:45-18:00 «Открытие Главной елки»
- «ЗАЙЦЕТАНЦЫ» - танцевальный флэшмоб от символа наступающего года
- Знакомство с ЯкшамАтя и его сказочными помощниками: Ловоньстирня, Келазь, Ведява и Вирява
- Приезд Главного Деда Мороза и Снегурочки на волшебных санях
«СОСТЯЗАНИЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ» - шуточная игровая программа с участием русского, мордовского и современного Дедов Морозов
- «ПРЫЖОК В НОВЫЙ ГОД!» - массовый интерактив (загадав желание, оставив все негативные мысли и заботы в старом году, перешагиваем в год, наступающий с новыми светлыми мыслями)
- Зажжение Главной елки
- «НОВОГОДНИЙ СНЕГОХИТ» - музыкальный хит-парад.
После завершения мероприятий на Советской площади будет организована доставка жителей города по микрорайонам. На Юго-запад и Светотехстрой автобусы будут отправляться с улицы Советской в районе Кафедрального собора им. Ф. Ушакова. На Химмаш автобусы будут ожидать на улице Володарской в районе 39-й школы
Новогодние театрализованные представления в микрорайонах
18:30-19:30 Площадь по ул. Гожувская
18:30-19:30 Площадь по ул. Коваленко
18:30-19:30 Площадь на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова
- Новогодние старты «ЕЛКА В КРОССОВКАХ»
- «ОЧЕНЬ НОВЫЙ ГОД» - новогодний снегопад веселья, песен и танцев для детей и взрослых;
- Встреча Деда Мороза и Снегурочки
- «МОРОЗЫ НАСТУПАЮТ» - танцевальный флэшмоб от традиционного и современного Дедов Морозов
- «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД ДРУЖБЫ» - массовый хороводный интерактив
- «ТАНЦУЙ, ЗИМА!» - новогодняя дискотека на свежем воздухе для подростков с участием Деда Мороза и Снегурочки.
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