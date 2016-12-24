24 декабря в Саранске состоится открытие Главной елки на Советской площади

По информации городской Администрации, в ближайшую субботу, 24 декабря, в столице Мордовии состоится открытие Главной елки на Советской площади. В этот же день аналогичные мероприятия пройдут и в микрорайонах города.

Советская площадь

16:45-18:00 «Открытие Главной елки»

- «ЗАЙЦЕТАНЦЫ» - танцевальный флэшмоб от символа наступающего года

- Знакомство с ЯкшамАтя и его сказочными помощниками: Ловоньстирня, Келазь, Ведява и Вирява

- Приезд Главного Деда Мороза и Снегурочки на волшебных санях

«СОСТЯЗАНИЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ» - шуточная игровая программа с участием русского, мордовского и современного Дедов Морозов

- «ПРЫЖОК В НОВЫЙ ГОД!» - массовый интерактив (загадав желание, оставив все негативные мысли и заботы в старом году, перешагиваем в год, наступающий с новыми светлыми мыслями)

- Зажжение Главной елки

- «НОВОГОДНИЙ СНЕГОХИТ» - музыкальный хит-парад.

После завершения мероприятий на Советской площади будет организована доставка жителей города по микрорайонам. На Юго-запад и Светотехстрой автобусы будут отправляться с улицы Советской в районе Кафедрального собора им. Ф. Ушакова. На Химмаш автобусы будут ожидать на улице Володарской в районе 39-й школы

Новогодние театрализованные представления в микрорайонах

18:30-19:30 Площадь по ул. Гожувская

18:30-19:30 Площадь по ул. Коваленко

18:30-19:30 Площадь на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова

- Новогодние старты «ЕЛКА В КРОССОВКАХ»

- «ОЧЕНЬ НОВЫЙ ГОД» - новогодний снегопад веселья, песен и танцев для детей и взрослых;

- Встреча Деда Мороза и Снегурочки

- «МОРОЗЫ НАСТУПАЮТ» - танцевальный флэшмоб от традиционного и современного Дедов Морозов

- «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД ДРУЖБЫ» - массовый хороводный интерактив

- «ТАНЦУЙ, ЗИМА!» - новогодняя дискотека на свежем воздухе для подростков с участием Деда Мороза и Снегурочки.