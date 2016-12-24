Глава Мордовии поставил задачу разобраться с неиспользуемыми участками сельхозназначения

В Мордовии с ее развитым агропромышленным комплексом довольно много неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Как решать этот непростой вопрос - обсудили 5 декабря на совещании в республиканском Минсельхозе.

Совещание провел Глава Мордовии Артём Здунов, его участниками стали Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, члены Правительства, главы районов, представители региональных управлений Росреестра и Россельхознадзора, руководители сельхозпредприятий.

Напомним, задача вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных земель и привлечение под это федерального финансирования поставлена Главой республики в Послании Государственному Собранию. На совещании Артём Здунов подчеркнул, что потенциал здесь у республики огромный. «На введение в оборот земель сельхозназначения обращает внимание Минсельхоз России, выделяются деньги на субсидирование затрат, - сказал руководитель региона. - Нам нужны новые территории, где мы будем развивать хозяйствование - сельхозпроизводители неоднократно об этом говорили. Земель не хватает, мы ищем их в других субъектах России. А в условиях жестких санкций в отношении нашей страны освоение залежных земель позволит укрепить продовольственную независимость и откроет дополнительную возможность для развития агропромышленного комплекса нашей республики».

Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин сообщил, что 101 тысяча гектаров пашни (или 10% от общей площади пашни в республике) не используется в сельскохозяйственном обороте по причине засоренности и имеющихся лесных насаждений.

Больше всего неиспользуемой пашни находится в Теньгушевском районе – 7,6 тыс. га (или 50% от общей площади пашни), Темниковском районе – 5,8 тыс. га (27%), Зубово- Полянском районе – 10,6 тыс.га (25%), Ельниковском районе – 5,5 тыс.га (22%) и Ковылкинском районе –13,3 тыс.га (16%).

Геоаналитический центр, созданный при Минсельхозпроде РМ, проводит мониторинг использования земель с помощью снимков из космоса и беспилотников. Все муниципальные районы имеют доступ к цифровому онлайн-сервису, чтобы посмотреть и оценить свои территории.

Чтобы возвращать земли в оборот, предстоит большая работа по межеванию невостребованных долей. Муниципалитеты этим занимаются, но по мере своих финансовых возможностей. Глава республики поставил задачу сделать четкий план на следующий год для муниципалитетов по компенсации затрат по межеванию. Провести эту работу быстрее поможет недавно созданный в Мордовии республиканский центр пространственных данных «Кадастр», подведомственный Министерству земельных и имущественных отношений.

Кроме того, депутат Госсобрания РМ Кузьма Самолькин сообщил, что 14 декабря в Госдуме во втором чтении запланировано рассмотрение изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому владельцам или их наследникам будет предоставлено право до 1 января 2025 года зарегистрировать земельные доли в установленном порядке. Если они этим правом не воспользуются, то с 2025 года все пустующие невостребованные земли примут на баланс муниципалитеты, которые смогут такими участками распоряжаться: выделять и сдавать в аренду эффективному землепользователю. Земли будут востребованы не только крупными сельхозпроизводителями, но и фермерскими хозяйствами.

Глава Атяшевского района Виктор Прокин отметил, в частности, что есть необходимость развивать семеноводство - это важно с точки зрения технологического суверенитета в сфере АПК. Тем более что крестьянско-фермерским хозяйствам с 1 января 2023 года разрешается брать земли сельскохозяйственного назначения в аренду на пять лет без проведения торгов. Упрощенный порядок позволит малым формам хозяйствования получать землю, не конкурируя с крупными сельхозпроизводителями, где фермерские хозяйства, как правило, проигрывают. Это придаст новый импульс вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот и позволит нарастить поступление доходов в муниципальные бюджеты.

Также на совещании обсудили вопрос несанкционированных свалок. Это проблема всех муниципалитетов, но пока она эффективно не решается. В этом году в Мордовии на землях сельхозназначения выявлено 11 несанкционированных свалок общей площадью 20 гектаров. Однако на самом деле таких свалок гораздо больше. Чтобы воздействовать на нарушителей, необходимо более предметное взаимодействие регионального управления Россельхознадзора с муниципалитетами и органами прокуратуры.

«Вы - человек не чужой для республики, - обратился Артём Здунов к руководителю Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Виктору Кидяеву. – Побольше нас любите, работайте с нашим регионом. Если будет ваше личное участие в этом, а не ваших заместителей, то будет все нормально».

Виктор Кидяев заверил, что Управление активно приступит к этой работе весной, когда сойдет снег и обнажатся захламленные территории.