Артём Здунов и Дмитрий Чернышенко обсудили реализацию инвестиционных проектов

Глава Мордовии Артём Здунов 30 ноября на встрече с заместителем председателя Правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие спортивной и туристической инфраструктуры региона.

Напомним, вице-премьер в рамках рабочей поездки ранее посещал серийное производство телекоммуникационного оптического волокна АО «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. На встрече обсудили перспективы роста объемов производства.

«Год назад мы говорили о необходимости перехода предприятия на технологию полного цикла с использованием отечественного сырья. Расширение производства позволит увеличить объемы для покрытия нужд рынка, что должно в текущих условиях обеспечить полное импортозамещение. В настоящее время Минцифры совместно с Минфином завершают прогнозную оценку объема спроса, начиная от преформ до конечной продукции. Тема сегодня особенно актуальна - это вклад в технологический суверенитет, о котором неоднократно говорил Президент Владимир Путин», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас это направление – важная составляющая национальной безопасности. Мы заинтересованы в полной локализации и развитии в республике производства оптоволокна. Уже разработана обновленная финансовая модель реализации проекта. Совместно с Минпромторгом России прорабатываем вариант финансирования проекта с использованием нового инвестиционного механизма кластерной субсидии с привлечением Фонда развития промышленности, Газпромбанка и ВЭБ.РФ», - отметил Артём Здунов.

Еще одной темой разговора стала корректировка, исходя из текущих вызовов, прорывных проектов, отобранных в рамках института кураторства. В частности, поддержано предложение региона по трансформации проекта «Мордовия - центр развития радиоэлектронной промышленности» в создание индустриального парка «Светотехника». Проект предусматривает привлечение инвесторов и создание новых производств.

В рамках встречи речь шла также о проектах по развитию туристической и спортивной инфраструктуры региона.