В Мордовии обсудили вопросы создания особой экономической зоны

Новости

30 ноября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и руководителями ресурсоснабжающих организаций по вопросам создания особой экономической зоны (ОЭЗ). 

Тема создания особой экономической зоны в Мордовии обсуждалась в прошлом году во время визита в наш регион Министра экономического развития России Максима Решетникова. В Послании Государственному Собранию Глава Мордовии Артём Здунов поставил перед региональным Правительством задачу по оформлению и защите заявки на создание особой экономической зоны.

Отметим, что в особых экономических зонах действуют льготные налоговые  условия для бизнеса. В республике рассматриваются сразу несколько площадок для организации ОЭЗ: в Атяшевском, Чамзинском, Дубенском, Лямбирском районах и городском округе Саранск.

Премьер-министр поручил в короткие сроки завершить оформление земельных участков, провести расчет потребностей в инженерной и дорожной инфраструктуре, определиться с возможными резидентами. Потенциальные инвесторы проявляют интерес к этой теме: о планах реализации своих проектов на территории создаваемой особой экономической зоны в Мордовии заявил ряд предприятий.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вековая дата

Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

1
Заказать рекламу
1
1
1