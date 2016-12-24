В Мордовии обсудили вопросы создания особой экономической зоны

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30 ноября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и руководителями ресурсоснабжающих организаций по вопросам создания особой экономической зоны (ОЭЗ).
Тема создания особой экономической зоны в Мордовии обсуждалась в прошлом году во время визита в наш регион Министра экономического развития России Максима Решетникова. В Послании Государственному Собранию Глава Мордовии Артём Здунов поставил перед региональным Правительством задачу по оформлению и защите заявки на создание особой экономической зоны.
Отметим, что в особых экономических зонах действуют льготные налоговые условия для бизнеса. В республике рассматриваются сразу несколько площадок для организации ОЭЗ: в Атяшевском, Чамзинском, Дубенском, Лямбирском районах и городском округе Саранск.
Премьер-министр поручил в короткие сроки завершить оформление земельных участков, провести расчет потребностей в инженерной и дорожной инфраструктуре, определиться с возможными резидентами. Потенциальные инвесторы проявляют интерес к этой теме: о планах реализации своих проектов на территории создаваемой особой экономической зоны в Мордовии заявил ряд предприятий.
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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
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