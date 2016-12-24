Артём Здунов: «Бренд «Мордовский морёный дуб будем продвигать!»

В сентябре этого года Мордовия получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание «Мордовский морёный дуб». Тему затронул в своем ежегодном Послании Артём Здунов, подчеркнув, что это бренд Мордовии, который нужно развивать и дальше.

28 ноября в Доме республики обсудили дорожную карту по производству заготовок и изделий из морёного дуба. Сейчас в Мордовии развитием этого промысла занимается компания «Ростр».

Директор компании Николай Козин рассказал о своем видении продвижения регионального бренда, производства заготовок и изделий из морёного дуба и развитии народно-художественных промыслов и ремесел в республики: «Единая стратегия должна помочь «Мордовскому морёному дубу» выйти на федеральный уровень, как хохлома или гжель. Все возможности у нас для этого есть».

Дорожная карта предусматривает несколько направлений: научно-исследовательское – вычисление запасов материала в реке Мокше, создание библиотеки морёного дуба региона, просветительское – в частности, создание музея морёного дуба в Мордовии, который станет еще одним туристическим центром притяжения в регионе. Кроме того, на всю страну можно масштабировать наработки в добыче и производстве изделий из морёного дуба.

Также речь шла о подготовке кадров для работы в этой сфере на базе СПО и вузов республики, привлечение в регион новых или уже действующих производств.

«Все, что обозначено в дорожной карте нужно реализовать. Это информационная и кадровая составляющие, создание постоянно действующей выставочной экспозиции и привлечение федеральных средств для развития народно-художественных промыслов и ремесел Мордовии», - поручил Артём Здунов зампреду Правительства РМ Галине Лотвановой и министру промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорю Губайдуллину.