Артём Здунов: «Бренд «Мордовский морёный дуб будем продвигать!»

«Мы верим в вас и победу!»
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В сентябре этого года Мордовия получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание «Мордовский морёный дуб». Тему затронул в своем ежегодном Послании Артём Здунов, подчеркнув, что это бренд Мордовии, который нужно развивать и дальше.
28 ноября в Доме республики обсудили дорожную карту по производству заготовок и изделий из морёного дуба. Сейчас в Мордовии развитием этого промысла занимается компания «Ростр».
Директор компании Николай Козин рассказал о своем видении продвижения регионального бренда, производства заготовок и изделий из морёного дуба и развитии народно-художественных промыслов и ремесел в республики: «Единая стратегия должна помочь «Мордовскому морёному дубу» выйти на федеральный уровень, как хохлома или гжель. Все возможности у нас для этого есть».
Дорожная карта предусматривает несколько направлений: научно-исследовательское – вычисление запасов материала в реке Мокше, создание библиотеки морёного дуба региона, просветительское – в частности, создание музея морёного дуба в Мордовии, который станет еще одним туристическим центром притяжения в регионе. Кроме того, на всю страну можно масштабировать наработки в добыче и производстве изделий из морёного дуба.
Также речь шла о подготовке кадров для работы в этой сфере на базе СПО и вузов республики, привлечение в регион новых или уже действующих производств.
«Все, что обозначено в дорожной карте нужно реализовать. Это информационная и кадровая составляющие, создание постоянно действующей выставочной экспозиции и привлечение федеральных средств для развития народно-художественных промыслов и ремесел Мордовии», - поручил Артём Здунов зампреду Правительства РМ Галине Лотвановой и министру промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорю Губайдуллину.
Поделиться в соц. сетях:
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию