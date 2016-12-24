Мордовия и Роскосмос расширяют взаимодействие

В Москве состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и статс-секретаря - заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Валерия Шерина. Обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества. Во встрече принял участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин.

Речь шла о включении предприятий республики и Технопарка Мордовии в производственно-технологические цепочки Госкорпорации.

На встрече рассмотрели вопрос расширения взаимодействия с МГУ им. Н.П. Огарева в рамках реализации инновационных проектов. В их числе - проект по пористой стеклокерамике из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации, проект по синтезу и обработке монокристаллов карбида кремния и ряд других. «Технопарк-Мордовия» (в частности, реализуемый на его базе проект по созданию инжинирингового центра волоконной оптики) также рассматривался как площадка взаимодействия.

Для презентации наших производственных мощностей в ближайшее время представители крупных предприятий республики приедут в «Роскосмос». Запланирована также встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора госкорпорации Юрия Борисова.