Мордовия и Роскосмос расширяют взаимодействие

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В Москве состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и статс-секретаря - заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Валерия Шерина. Обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества. Во встрече принял участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин.
Речь шла о включении предприятий республики и Технопарка Мордовии в производственно-технологические цепочки Госкорпорации.
На встрече рассмотрели вопрос расширения взаимодействия с МГУ им. Н.П. Огарева в рамках реализации инновационных проектов. В их числе - проект по пористой стеклокерамике из кремнистых пород с высокой температурой эксплуатации, проект по синтезу и обработке монокристаллов карбида кремния и ряд других. «Технопарк-Мордовия» (в частности, реализуемый на его базе проект по созданию инжинирингового центра волоконной оптики) также рассматривался как площадка взаимодействия.
Для презентации наших производственных мощностей в ближайшее время представители крупных предприятий республики приедут в «Роскосмос». Запланирована также встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора госкорпорации Юрия Борисова.
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