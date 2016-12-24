В Мордовии подвели итоги первого республиканского конкурса «Гордость моей Родины»

Герой - за Родину горой. Ученик саранского лицея №7 Тимофей Арсентьев знает, кто такие герои и как ими становятся. Увлеченный исторической наукой школьник стал одним из победителей первого республиканского конкурса «Гордость моей Родины», итоги которого подвели 23 ноября в МГУ имени Н.П. Огарева.

В конкурсе принимала участие студенческая молодежь и школьники со всей республики. Проект Тимофея Арсентьева «Героями не рождаются, героями становятся. Рощин Н.А.: история человека в истории Великой Отечественной войны» стал лучшим в номинации «Не померкнет слава героев». «Мне было немного страшно из-за большой конкуренции, - честно признался Тимофей - один из самых юных участников конкурса. - Но если приложить к чему-то усилия - то все получится. С работой по моему проекту мне помогала моя семья и сотрудники Ельниковского краеведческого музея».



Награждение победителей конкурса состоялось на торжественном закрытии Всероссийского научно-общественного форума «Саранск – город мира, дружбы и созидания». Форум проводился Мордовским государственным университетом и стал важным этапом в цикле мероприятий Года культурного наследия народов России. Соорганизаторами форума выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство РМ, Российское историческое общество, фонд «История Отечества», отделение историко-филологических наук Российской академии наук, Научный совет РАН по экономической истории, Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». В мероприятиях форума приняли участие около 1 тысячи человек из 60 регионов страны - ученые, аспиранты, студенты, учителя истории и обществознания, учащиеся техникумов, школьники.



За время работы форума состоялось три Всероссийских научных конференции, заседание Научного совета РАН по экономической истории, межвузовская студенческая научно-практическая конференция, ряд круглых столов, мастер-классы для учителей, научно-просветительские лектории, а также первый республиканский конкурс «Гордость моей Родины» - его поддержал Глава Мордовии Артём Здунов. Конкурс был приурочен к 410-летию освобождения Москвы от войск польских интервентов, он направлен на формирование у подрастающего поколения исторической памяти, уважения к историческому прошлому России и Мордовии, сохранение истории своей семьи, своего народа, своей страны.



Напомним, что идея проведения этого конкурса возникла во время встречи руководителя республики с преподавателями университета весной этого года. Для претворения идеи в жизнь понадобилось совсем немного времени. Глава Мордовии поблагодарил организаторов и участников конкурса и подчеркнул, что патриотизм начинается с малого.



«Прежде чем высокопарно говорить о любви к Родине, давайте посмотрим, как мы относимся к родному краю, родным улицам, как увековечиваем память героев, которые учились в наших школах, как работают школьные музеи. В Мордовии к этому относятся очень внимательно. Поэтому и конкурс, я считаю, получился. Предлагаю сделать его ежегодным. Он важен для идеологического фронта, чтобы противостоять попыткам запудрить мозги нашей молодежи, переписать историю. Если не заниматься духовным здоровьем подрастающего поколения, это приведет к беде. Мы видим, что происходит в соседнем государстве - вроде занимались экономикой, что-то строили, но все это рушится, потому что нет морально-психологической устойчивости, нет веры в будущее, нет веры в государство. Мы не должны этого допустить. Если конкурс поможет сформировать у молодого человека правильную картину мира, то все это не зря».



В рамках конкурса были представлены исследовательские работы по следующим тематическим направлениям:

- «Не померкнет слава героев»

- «Моя малая Родина»

- «Мы гордимся нашей историей»

- «История и культура мордовского края в экспозициях музеев».



Награды победителям и призерам конкурса исследовательских работ школьников и студентов «Гордость моей Родины» вручил Глава Мордовии Артём Здунов.