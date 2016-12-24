Реализация в Мордовии нацпроекта «Культура»

Доступная и обширная. Такой должна быть культура в Мордовии. А способствует этому федеральный национальный проект с аналогичным названием. Сделать культурные объекты доступными для всех жителей — главная его задача. Нацпроект включает в себя ряд программ: культурная среда, творческие люди и цифровая культура. Республика активно поддерживает каждую из них.

Как рассказывает заместитель председателя Государственного Собрания Республики Мордовия Наталья Долматова: «В рамках федерального проекта «Культурная среда» открываются дома культуры, реконструируются и капитально ремонтируются театры, открываются кинозалы, модельные, муниципальные и сельские библиотеки. Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, в первую очередь, талантливой молодёжи. «Цифровая культура» предусматривает создание виртуальных-концертных залов, широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны».

По каждому проекту уже есть предварительные итоги. Это реконструкция домов культуры в сёлах: Торбеево, Такушево, в Рузаевском районе, строительство новых — в Барашево и Умёте. Открытие трёх модельных библиотек, концертных залов, в том числе и виртуального. В рамках проекта «Творческие люди» Мордовия взращивает настоящих профессионалов — звукорежиссёров, операторов, будущих политических деятелей. «Цифровая культура» тоже не стоит на месте. Например, на базе Музыкального училища им. Кирюкова открыта школа креативных индустрий. Проект выполняет свою основную задачу: культурные объекты в республике популярны и продолжают улучшаться. «Направлено на нацпроект более 227 млн рублей. Посещений в этом году — 11 млн 968, а целевой показатель — 9 млн, то есть план даже перевыполнен», — отмечает Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина.

Планы на 2023 год грандиозные: жителей Мордовии ждёт появление новых домов культуры и строительство модельных библиотек в трёх муниципалитетах, капитальные ремонты в Кочкуровской и Комсомольской школах искусств, а также реконструкция и переоснащение музеев и театров.