Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра

17 ноября в Республиканском Дворце культуры состоялся уникальный концерт – музыканты Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра представили мордовским зрителям программу «Попурри из Донбасса!». Вместе с жителями республики на благотворительном концерте побывал Глава Мордовии Артём Здунов.



Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр – самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии. Он создан по инициативе Министерства культуры ДНР из числа преданных родному городу талантливых музыкантов Мариуполя после его освобождения от украинских националистов.



Приветствуя гостей из нового региона России Артём Здунов сказал: «Мы очень долго вас ждали! Совсем недавно на этой сцене выступал Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», мы помним, как они «зажигали»! Сегодня с удовольствием послушаем ваши композиции».



Глава Мордовии напомнил, что сейчас мы живем в период, когда восстанавливаем утраченные связи, заново начинаем друг друга узнавать. Обращаясь к музыкантам из Мариуполя он отметил: «Сейчас наш ансамбль «Отечество» выступает в ваших краях, поднимает боевой дух наших бойцов - давайте пожелаем им удачи! Наши культурные связи невозможно разорвать, они уже на века. Спасибо за вашу смелость, за приезд к нам в такое судьбоносное время!»

Артём Здунов еще раз поблагодарил артистов от всех жителей республики и вручил коллективу Мариупольского эстрадно-симфонический оркестра Благодарственное письмо за большой вклад в укрепление дружбы между народами, за преданность своему делу, патриотизм и высокий профессионализм.



В качестве визитной карточки Мордовии первым номером концерта выступили артисты государственного фольклорного ансамбля «Келу» имени Сураева-Королева. Гостей из Донбасса приветствовали величальной песней «Благопожелание. Шумбраста», одна из солисток преподнесла мордовский каравай дирижеру мариупольского коллектива Василию Шакуле.

Открывая концертную программу, ведущий сказал: «Сегодня многое в первый раз. В первый раз мы приехали в город Саранск, столицу Республики Мордовия, в первый раз наш оркестр имеет возможность гастролировать по России, и в первый раз мы можем с полным правом назвать Вас, дорогие наши, соотечественниками!»



Гастрольный тур Эстрадно-симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии организован Росконцертом и Министерством культуры Российской Федерации в рамках федеральной программы «Мы – Россия». «Для нас это не просто констатация своей географической принадлежности. Жители Донбасса, мариупольцы многим пожертвовали и многое пережили за право говорить «Мы – Россия!»

Эти слова были встречены громом зрительских аплодисментов.



Прозвучало более десятка музыкальных композиций. Настоящая классика – Бетховен и Хачатурян, мелодии из любимых многими поколениями фильмов – «Земля Санникова», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибирский цирюльник», даже «Бриллиантовая рука».

Одинаково тепло публика приняла «Азовский вальс», композиции Шарля Азнавура и Стиви Уандера, джаз и суперхиты Дюка Эллингтона, «Русский вальс» и особое прочтение «Призрака оперы». Полтора часа света, красоты, музыки, настоящего единения и – нескончаемых аплодисментов, искренних улыбок. И таких дорогих слов благодарности от артистов из Донбасса: «Спасибо за теплый прием, за эту сцену, за звук и свет, за ваши улыбки и эти аплодисменты! За возможность сказать, что «Мы – Россия!»