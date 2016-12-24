В Саранске на улице Солнечной завершился ремонт лестничных спусков

На улице Солнечной в Саранске завершилась замена лестничных спусков. Напомним, поручение о ремонте дал Глава Мордовии Артём Здунов в апреле 2022 года.

Разрушенные лестничные подъемы долгое время создавали немало проблем жителям Пролетарского района. Бетонные лестницы появились здесь несколько лет назад, однако со временем часть из них пришла в негодность, а при снегопадах и заморозках появлялась опасная наледь.

«В муниципальном бюджете не хватало денег на ремонт этих лестничных спусков, но на проблему особое внимание обратил Глава Мордовии Артём Алексеевич Здунов. По его поручению были выделены средства», - отметил начальник отдела ПТО Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Дмитрий Песков.

Теперь в микрорайоне появилось 6 удобных лестниц, которые прослужат не одно десятилетие. Все дело в укрепленной конструкции пролетов - они сделаны из металла и установлены на свайном фундаменте. Предусмотрели и отвод опасного скопления снега на ступеньках. Сетчатая конструкция не позволит образовываться наледи и снежной каше под ногами. Всего на ремонт потрачено более 4 млн рублей.

Дмитрий Песков отметил, что при обустройстве новых лестничных спусков не были предусмотрены пандусы. «На этих участках большой перепад высот, поэтому пандусы установить нельзя по техническим причинам. Есть обходные, альтернативные пути, которыми при необходимости могут воспользоваться горожане», - сказал он.

«Раньше зимой невозможно было подниматься по разрушенным лестницам, а сейчас вон как хорошо сделали. Мы довольны!» - говорят местные жители.