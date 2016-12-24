В Саранске пройдет благотворительный концерт эстрадно-симфонического оркестра из Мариуполя

Эстрадно-симфонический оркестр из города Мариуполь — самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии, созданный по инициативе Министерства культуры ДНР из числа преданных родному городу талантливых музыкантов после его освобождения от украинских националистов.

Коллектив представляет эстрадно-джазовую программу, в которую вошли произведения разных эпох. Наряду с популярными эстрадными и джазовыми композициями музыканты исполнят в джазовой обработке знаменитую Симфонию № 5 Людвига ван Бетховена, а также «Танец с саблями» Арама Хачатуряна. Впервые за пределами Мариуполя прозвучит «Азовский вальс» современного мариупольского композитора Владимира Смирного.

Эстрадно-симфонический оркестр выступит с концертной программой «Попурри из Донбасса» в Волгограде, Камышине, Саратове, Пензе, Саранске, Тамбове и Воронеже в рамках федеральной программы «Мы – Россия».

Благотворительный концерт в Саранске пройдет 17 ноября в 19.00 на сцене Мордовской государственной филармонии - РДК.