Музей имени Эрьзи объявил конкурс елочной игрушки

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Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи предлагает жителям Мордовии сделать оригинальные новогодние украшения для трех музейных елок: «Библейской», «Дворянской», «Императорской».
Творческий конкурс «Игрушка для музейной елки» стартовал 7 ноября и продлится по 16 декабря. Принять в нем участие могут как дети, так и взрослые. Работы, выполненные в любой технике и из разных материалов, принимаются в главном здании Музея им. С.Д. Эрьзи по адресу ул. Коммунистическая, 61 в отделе музейной педагогики. Самые оригинальные выберет жюри. После чего игрушки будут развешаны на елках в залах музея.
28 декабря в 14.00 для всех участников конкурса будет проведена бесплатная новогодняя экскурсия и состоится церемония награждения победителей. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 48-06-66.
«Приближаются Новый год и Рождество. Нарядные елки украсят дома и офисы, гирлянды из огоньков добавят радостного волшебства. В России вот уже триста лет вечнозеленая красавица является символом новогодних торжеств, обещая здоровье, счастье и возрождение надежд. Жизненный опыт людей говорит о том, что добрая сила елки как минимум удваивается, если ее украшают не покупными, а рукотворными игрушками. Поэтому наш музей предлагает всей семьей собраться за столом и сделать оригинальные новогодние украшения», - отметила заведующая отделом музейной педагогики Музея им. С.Д. Эрьзи Наталья Осянина.
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