«Здесь будет город-сад»: Президентский грант помог преобразить Краснослободск

Глава Мордовии Артём Здунов 2 ноября в рамках рабочей поездки в Краснослободский район осмотрел благоустройство новой территории отдыха и досуга в первом и третьем микрорайонах города. Проект под названием «Город садов» обошелся примерно в 65 миллионов рублей, 58 миллионов из них – выделены из фонда Президентских грантов.

Территория преобразилась кардинально, в том числе здесь высажен газон и деревья, установлены новые скамейки. «Помимо федеральных денег, использовались и собственные средства, - рассказал руководителю республики глава Краснослободского района Алексей Буйнов. - Место притяжения любого города и села – мемориал памяти героев Великой Отечественной войны, он тоже приведен в порядок. Есть дальнейшие планы развития - к весне следующего года откроем здесь детское кафе и детскую площадку».

Местные жители подтвердили: в Краснослободске еще не было таких благоустроенных мест для семейного отдыха. Стало не только красиво, но и безопасно: рядом школа №2, и раньше не хватало пешеходного перехода через дорогу, теперь он оборудован.

Новая территория для отдыха и досуга появилась в двух микрорайонах Краснослободска благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. Артём Здунов поручил руководству района провести дополнительное озеленение территории отдыха и привести в порядок фасады зданий, расположенных возле новой пешеходной зоны.

«Все должно быть красиво, комфортно для людей. Здесь замечательный храм, будет много зелени, и постоянно должна кипеть жизнь - нужно организовывать активности для всех поколений», - отметил Глава республики. Артём Здунов почтил память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив к памятнику цветы.