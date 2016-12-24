Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ информирует о проведении специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в Саранске. Ярмарка состоится 29 октября, торговые площадки будут работать во всех микрорайонах города с 7:00 до 13:00:

- на ул. Ботевградской (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

- на пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);

- на ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

- на пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

На ярмарке будет присутствовать группа волонтеров для оказания помощи пожилым гражданам.

Кроме того, для доставки населения до мест проживания, будет курсировать бесплатный автотранспорт.

По информации городской Администрации, в Саранске на время проведения ярмарки изменятся маршруты движения общественного транспорта.

В центральной части Саранска движение будет ограничено по улице Ботевградской на отрезке от ул. Полежаева до ул. Васенко.

Автобусы по маршрутам № 8, 9,15 – вместо ул. Ботевградская будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршрутам № 7, 13, 17, 31 - также будут следовать по ул. Титова в направлении СК «Мордовия». От СК «Мордовия» проследуют по ул. Гагарина - ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршруту № 27 – при движении с микрорайона Химмаш вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева.

В северо-западной части города движение будет ограничено по проспекту 60 лет Октября на участке от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных.

Автобусы по маршрутам № 6, 39 будут следовать по ул. Веселовского.

На Юго-Западе движение будет ограничено по улице Ульянова на участке от ул. Энгельса до ул. М. Расковой.

Троллейбусы по маршрутам № 7, 8, 13,15, а также автобусы по маршрутам № 5, 14, 15, 28, 32, 34, 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов.

Автобусы по маршруту № 39 вместо ул. Энгельса будут следовать по пр. 50 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Ульянова до ул. М. Расковой и в обратном направлении по действующей схеме маршрута.

В северо-восточной части Саранска движение будет ограничено по проспекту 70 лет Октября на участке от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Автобусы по маршрутам №1, 27 вместо пр. 70 лет Октября будут следовать по ул. Волгоградской и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршруту № 44 вместо пр. 70 лет Октября будет следовать по ул. Гожувская с выходом на ул. Севастопольская и далее по действующему маршруту.