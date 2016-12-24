В Саранске обсудили перспективы увеличения производства оптического волокна

26 октября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросам развития производства оптоволокна.

Сегодня производственные мощности предприятия «Оптиковолоконные Системы» позволяют выпускать 4 миллионов километров оптического волокна в год. Этот объем способен покрыть более 50% потребности российских кабельных заводов.

Рассматривались вопросы обеспечения стабильного спроса на оптоволокно у российских и зарубежных покупателей, что даст возможность нарастить объемы производства.

Участники говорили об обеспечении стабильных поставок преформ (заготовок), из которых вытягивается оптическое волокно. Сегодня преформы поставляются из Китая. Владимир Сидоров поручил проработать дополнительные каналы поставок из стран СНГ.

В рамках реализации второй очереди предприятия «Оптиковолоконные Системы» разрабатывается проектно-сметная документация. Отметим, что проект создания в Мордовии полного цикла производства преформ для вытяжки оптического волокна поддержан Президентом России Владимиром Путиным.

Запуск второй очереди завода позволит увеличить выпуск отечественного оптоволокна до 10 миллионов километров в год.