В Саранске обсудили вопросы трудоустройства людей, попавших в сложную жизненную ситуацию

24 октября в ходе работы в Саранске делегации Агентства стратегических инициатив состоялось обсуждение вопросов внедрения механизма Национальной социальной инициативы для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На примере алгоритма, отработанного в нашей республике и предложенного в качестве лучшей практики, говорили о трудоустройстве людей, освобождающихся из мест лишения свободы.



Мордовия вошла в число пилотных регионов АСИ, где создан институт сервисных уполномоченных. Эти специалисты занимаются созданием решений для людей в трудной жизненной ситуации. В рамках пилотного проекта человек сможет получить новую квалификацию в исправительном учреждении и, выходя из него, сразу устроиться на работу.

Руководитель АСИ Светлана Чупшева поблагодарила Главу Мордовии за внимание к проектам Национальной социальной инициативы и отметила, что совместными усилиями можно добиться хороших результатов. В работе по перепроектированию жизненного пути людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвует около трех десятков регионов, Мордовия в их числе.

Это разные ситуации – трудоустройство осужденных при освобождении, реабилитация после сложной, например, онкологической операции, поддержка тех, кто пострадал от домашнего насилия и т.д. Вырабатывается алгоритм преодоления этих кризисных ситуаций.

«Весной стартовал образовательный курс сервисных уполномоченных, в ноябре мы подводим результаты, принимаем предложения от региональных представителей по отработке помощи человеку в конкретной жизненной ситуации, - сказала Светлана Чупшева. - Результатом может стать принятие дополнительных нормативно-правовых актов на региональном и даже федеральном уровнях, внедрение новых регламентов межведомственного взаимодействия».

Было отмечено, что решение, предложенное Мордовией по трудоустройству лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, уже сейчас в числе лучших практик по стране. Такие примеры важно масштабировать повсеместно.



Артём Здунов напомнил, что на территории республики находится широкая сеть исправительных колоний, в которых отбывают наказание несколько тысяч человек. Глава Мордовии подчеркнул социальную значимость этой темы, рассказал об опыте республики по созданию исправительных центров.

«Эти люди рано или поздно возвратятся в общество. Не проще ли сразу подготовить их профессионально и дать путевку в дальнейшую жизнь? У нас есть возможность организовать их обучение на территории УФСИН, есть предприятия, которым нужны квалифицированные рабочие руки, и есть заинтересованность, чтобы эти люди максимально быстро адаптировались в социуме, стали полноправными гражданами», - сказал Глава Мордовии.



Участниками круглого стола стали эксперты АСИ, представители регионального кабмина, в том числе органов соцзащиты, региональный сервисный уполномоченный, представители объединений работодателей, Общественной палаты Мордовии. Активное участие в обсуждении вопросов социальной адаптации бывших заключенных принял начальник УФСИН по РМ Леонид Мустайкин.