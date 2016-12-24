В Мордовии обсудили реализацию Национальной социальной инициативы

Социальные проекты, направленные на поддержу людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обсуждались на встрече с общественными представителями Агентства стратегических инициатив в Мордовии, представителями экспертного и делового сообщества, лидерами проектов.

Артём Здунов поблагодарил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву за визит в Мордовию и возможность совместной работы по таким важным для общества направлениям. «Нам важна обратная связь от тех людей, которые работают в этой сфере, и сегодня мы ее получим. И свою дальнейшую работу будем строить с учетом тех общественных практик, о которых будем сегодня говорить», - сказал Глава Мордовии.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула: «Мы все понимаем, что ключевой показатель эффективности государственной политики – это, конечно, рост благосостояния наших граждан, повышения качества жизни наших граждан. Я очень рада, что Президент России поддержал наш проект - Национальную социальную инициативу. Его целью является постоянное повышения уровня социальной сферы на основе обратной связи жителей, пользователей услуг и сервисов, чтобы формировать благоприятную инфраструктуру, эффективную работу институтов в части социальной политики, здравоохранения, образования. Для работы с регионами мы запустили такой инструмент, как рейтинг качества жизни - в прошлом году он был представлен Президенту РФ, субъектам страны. Он формируется из опросных показателей - насколько жители удовлетворены социальной сферой, насколько им безопасно живется в регионе, какие есть возможности для самореализации человека, его семьи и ряд других факторов – экология, благоустройство, медицинское обслуживание, образование. Здесь нам нужна помощь общественных, некоммерческих организаций, предпринимателей, экспертов и специалистов, которые работают в социальной сфере, чтобы они включались в эту работу для выработки приоритетов региональной социальной политики».

О своих социальных проектах на встрече рассказали представители НКО из нашей республики и других регионов.

Ольга Буйнова из Мордовии поделилась опытом реализации социального проекта по предоставлению одиноким пожилым и одиноко проживающим гражданам услуги постоянного наблюдения витальных показателей через «умные браслеты», которые передают информацию о критичной ситуации. «Умные браслеты» позволяют осуществлять поиск пропавших пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании и страдающих потерей памяти. Проект вошел в «ТОП-100» инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив.

Директор Республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда» Татьяна Барашихина рассказала о социально-психологической адаптации женщин и детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению.

Наталья Батраченко поделилась опытом работы конного клуба «Импульс», где проводятся занятия иппотерапией для детей с ограниченными возможностями здоровья.

О своих проектах рассказали и эксперты из других регионов, в том числе речь шла о медицинской помощи и реабилитации для инвалидов и тяжелобольных детей.

Было подчеркнуто: сложные жизненные ситуации могут быть самыми разными - это рождение ребенка-инвалида, семейное насилие, потеря здоровья. Но во всех этих случаях помощниками государства выступают социально-ориентированные НКО, которые оказывают адресную поддержку людям. И эту работу нужно продолжать. «Не бойтесь выходить со своими инициативами, будем решать вопросы вместе», - сказал Глава Мордовии.