Владимир Сидоров встретился с председателем Молодежного правительства Мордовии

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел встречу с руководителем Молодежного правительства республики Виктором Гущиным. Напомним, что конкурс по формированию Молодежного правительства состоялся весной этого года. В состав правительства вошли 13 победителей, возглавил общественное объединение сотрудник Молодежного центра, комиссар регионального отделения Российских студенческих отрядов Виктор Гущин.

Владимир Сидоров и Виктор Гущин обсудили направления работы Молодежного правительства, среди которых подготовка и реализация социально значимых проектов, анализ проблем молодежи и выработка предложений по их решению, участие в работе Правительства РМ.

И хотя Молодежное правительство сформировано недавно, у его участников есть множество идей по развитию деятельности общественного объединения, рассказал Виктор Гущин. Многие члены Молодежного правительства уже успели встретиться с профильными министрами регионального кабмина.

Владимир Сидоров предложил молодым управленцам принимать участие в заседаниях кабинета министров Мордовии.