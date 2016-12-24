Владимир Сидоров встретился с председателем Молодежного правительства Мордовии

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Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел встречу с руководителем Молодежного правительства республики Виктором Гущиным. Напомним, что конкурс по формированию Молодежного правительства состоялся весной этого года. В состав правительства вошли 13 победителей, возглавил общественное объединение сотрудник Молодежного центра, комиссар регионального отделения Российских студенческих отрядов Виктор Гущин.
Владимир Сидоров и Виктор Гущин обсудили направления работы Молодежного правительства, среди которых подготовка и реализация социально значимых проектов, анализ проблем молодежи и выработка предложений по их решению, участие в работе Правительства РМ.
И хотя Молодежное правительство сформировано недавно, у его участников есть множество идей по развитию деятельности общественного объединения, рассказал Виктор Гущин. Многие члены Молодежного правительства уже успели встретиться с профильными министрами регионального кабмина.
Владимир Сидоров предложил молодым управленцам принимать участие в заседаниях кабинета министров Мордовии.
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Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
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